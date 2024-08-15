Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, otobüste yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kazanın detayları

Kaza, Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde saat 09.00 sularında gerçekleşti. İstanbul-Datça seferini gerçekleştiren H.Ö. yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve yoldan çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Otobüsün boş olması, muhtemel bir faciayı önledi. Kazada otobüsün sürücüsü H.Ö. (66), muavin S.Ö. ve tek yolcu olan C.Ç. (28) hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaza sonrası otobüsün uçurumdan çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.