Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan trafik kazasında, ticari araçla çarpışan otomobil bir evin bahçesine savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, ticari aracın takla attığı bildirildi.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde Denizli istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan ticari araç ile mahalleden çıkış yapan otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle ticari araç takla atarken, kontrolü kaybeden otomobil bir evin bahçesine daldı.

İki kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin inceleme başlattı.