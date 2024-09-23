Şehri Birlikte Yaşayalım Etkinliği Bergama'da!

Bergama Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Paylaşımlı Kamusal Alan" temasıyla gerçekleştirdiği "Şehri Birlikte Yaşayalım" etkinlikleriyle hem çevre dostu ulaşımı teşvik etti hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını ön plana çıkardı. Etkinlikler, bisiklet turu ve yürüyüş gibi aktivitelerle Bergamalılara sürdürülebilir ulaşımın önemini hatırlattı.

Sürdürülebilir ulaşım için adımlar

Bergama'da düzenlenen etkinlikler, çevre bilincinin artırılması ve karbon salınımının azaltılması amacıyla büyük bir katılımla gerçekleştirildi. "Okula Pedallıyoruz" etkinliği, Bergama Kültür Merkezi’nden 100. Yıl İlkokulu’na pedal çeviren öğrencilerle dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, gençlerin çevre dostu ulaşım alışkanlıkları edinmeleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, karbon ayak izinin azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Her yaş grubuna uygun aktiviteler

Etkinlikler bisiklet turuyla sınırlı kalmadı; "Otomobilsiz Bir Günde Hep Birlikte Yürüyoruz" temasıyla yapılan yürüyüş, Bergama Endüstri Meslek Lisesi’nin önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Her yaştan katılımcının yer aldığı yürüyüş, Bergama Belediye Bandosu’nun canlı müziği eşliğinde neşeli anlara sahne oldu. Katılımcılar, hem spor yapmanın hem de eğlencenin tadını çıkardı.

Gelecek vizyonu

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşeni yapacağız. Karbon ayak izimizi azaltmak için alternatif ulaşım modelleri geliştireceğiz. Şehir içindeki hareketliliği, hemşerilerimizin daha fazla katılım sağlamasıyla artıracağız," dedi.