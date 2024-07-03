Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede yapılan hazırlıklar ve çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Türkiye ortalamasının altında kalan müdahale süresi ve etkin müdahale yöntemleri sayesinde çıkan orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınmasındaki başarı değerlendirildi.

Orman yangınlarına karşı hazırlıklar değerlendirildi

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelede elde edilen başarıyı ve yapılan hazırlıkları vurguladı. Ülkemizin ortalamasının altında kalan müdahale süresi ve etkin müdahale yöntemleri sayesinde, çıkan yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Muğla'da orman yangınlarına karşı geliştirilen müdahale yöntemleri, yangınların büyümeden söndürülmesinde önemli rol oynadı. Toplantıda, bu yöntemlerin etkinliği ve uygulama süreçleri detaylı olarak incelendi. Vali Akbıyık, bu başarıda emeği geçen tüm ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde orman yangınlarının etkili bir şekilde kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Akbıyık'tan kahramanlara teşekkür

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Yeşil Vatan'ın kahramanlarına teşekkür ederek, 'Ülkemizin ortalamasının altındaki müdahale süresi ve etkin müdahale yöntemleri ile orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınmasındaki başarımızda emeği geçen tüm kahramanlarımıza minnettarız' dedi. Vali Akbıyık, bu özverili çalışmanın devam edeceğini ve ormanlarımızın korunması için her türlü önlemin alınmaya devam edileceğini belirtti.

İdris Akbıyık kimdir?

1971 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya gelen İdris Akbıyık, ilk, orta ve lise öğremini Polat kasabasında tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1990 yılında bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında "Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam" konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde "Kamu Yönetimi Reformlarına Yönelik Mülki İdare Amirlerinin Tutumlarının Araştırılması" konulu doktora tezi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru unvanını aldı.

1991-1992 yılları arasında Polis Akademisi'nde aldığı bir yıllık özel eğitimden sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğünde iki yıl komiser yardımcısı olarak hizmet etti. 1994 yılında mülki idari amirliği mesleğine giriş yapan Akbıyık, 6 ay Sinop kaymakam adaylığı, 5 ay Yeşilyurt kaymakam refikliği yaptı. Ankara'da devam ettiği 4 aylık İngilizce kursundan sonra 8 ay süre ile İngiltere'de dil eğitiminde bulundu. Kısa süreliğine Elazığ'da dönemin Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını yapan Akbıyık, İhsaniye (Afyonkarahisar) ve Güney (Denizli) ilçelerinde 8 ay süre ile kaymakamlık görevinde bulundu. Ankara'da İçişleri Bakanlığının verdiği kaymakamlık kursuna 4 ay devam ettikten sonra Rize ili İkizdere ilçe kaymakamlığına atandı.

1997-1999 yılları arasında Rize'nin İkizdere ilçesinde,

1999-2001 yılları arası Elazığ'ın Ağın ilçesinde,

2001-2005 yılları arası Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde,

2005-2006 yılları arası Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde,

2006-2010 yılları arası Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde,

2010-2015 yılları arası Sakarya'nın Geyve ilçesinde,

2015-2016 yılları arası Sakarya'nın Hendek ilçesinde,

2016-2018 yılları arası İstanbul'un Şişli ilçesinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

26 Ekim 2018'de Hakkari'ye vali olarak atandı. Buradaki görevine 5 Kasım 2018'de başladı. 18 Ekim 2019 tarihinde Hakkâri Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması üzerine Hakkâri Belediyesine kayyım olarak atandı.

10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla valisi olarak ataması yapılan İdris Akbıyık, 16 Ağustos 2023 tarihinde başladığı Muğla Valiliği görevini halen sürdürmektedir.