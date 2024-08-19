Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Muğla’nın Yatağan ve Ula ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına yönelik müdahaleler aralıksız devam ediyor.

Hava ve kara ekipleri seferber edildi

Yatağan ilçesinin Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında, hem kara araçları hem de yangın söndürme uçakları ve helikopterler etkin bir şekilde kullanılıyor. Gece boyunca süren çalışmalara, gece görüş özelliğine sahip 3 helikopter de katılarak destek sağladı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Şu ana kadar alevlerin etkili olduğu bölgelerde hem söndürme hem de soğutma çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yetkililer, rüzgarın etkisiyle yangının yeniden alevlenmemesi için dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.