UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın oynanacak üç maçla başlayacak. "Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatına katılacak son 7 ekip, bu play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda, takımlar 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçları öncesinde avantaj elde etmeye çalışacak.

Yarın Oynanacak Maçlar (TSİ 22.00):

GNK Dinamo (Hırvatistan) vs Karabağ (Azerbaycan) - Maksimir Stadyumu

Bodo/Glimt (Norveç) vs Kızılyıldız (Sırbistan) - Aspmyra Stadyumu

Lille (Fransa) vs Slavia Prag (Çekya) - Hainau Stadyumu

21 Ağustos Çarşamba Günü Oynanacak Maçlar (TSİ 22.00):

Midtjylland (Danimarka) vs Slovan Bratislava (Slovakya) - Herning Stadyumu

Malmö (İsveç) vs Sparta Prag (Çekya) - Malmö Yeni Stadyum

Dinamo Kiev (Ukrayna) vs Salzburg (Avusturya) - Lublin Stadyumu

Young Boys (İsviçre) vs Galatasaray - Wankdorf Stadyumu

Galatasaray, play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak ve takımlar, rövanş öncesinde avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.