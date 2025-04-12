Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart’ta gerçekleştirilen ulusal bayram geçit töreninde, Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarına ceza verildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, olayla ilgili başlatılan idari soruşturmada sona gelindi ve ilgili askerlere çeşitli cezalar verildi.

Soruşturma sonuçlandı

Soruşturma sonucunda, Türkiye karşıtı slogan atan bazı askerler için 20 gün hapis cezası verildi. Diğer olaya karışan kişiler ise daha hafif cezalarla cezalandırıldı. Yunanistan’ın 25 Mart ulusal bayramında yapılan bu geçit törenindeki bu olay, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle büyük yankı uyandırmıştı.

Türkiye'den tepki: "Küstahça ve kabul edilemez"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının attığı sloganların "küstahça" olduğunu belirterek, bu tür davranışların Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedeflediğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından açıklama talep edilmişti.

SYRIZA’dan olayın araştırılması talebi

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.