26 Ağustos 2024 tarihinde, saat 20:00:18’de İzmir'in Menderes ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, enlem 38.2644 ve boylam 27.2169 koordinatlarında, yerden 7 kilometre derinlikte yer aldı.

Deprem, yerleşim alanlarında kısa süreli panik ve endişeye neden oldu. Bölge halkı, sarsıntının ardından güvenlik önlemlerini artırarak binalarını kontrol etti. Şu ana kadar büyük bir hasar rapor edilmediği belirtilirken, yetkililer tarafından durumun yakından izlenmeye devam edeceği ifade edildi.