Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Akkaya Mahallesi’nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Osman Özkaya (78) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Özkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Akkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Özkaya’nın kullandığı 48 V 6487 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Osman Özkaya’nın cesedi, kazanın ardından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.