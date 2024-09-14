Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Karabağlar Yayla Festivali, Narlı Kahvesi’nde gerçekleştirilen kavun yarışması ve geleneksel etkinliklerle bölge halkından büyük ilgi topladı. Festival, halk oyunları, yerel sanatçıların performansları ve lezzetli yöresel yemeklerle dolu dolu geçti.

Menteşe’de Karabağlar Yaylası’nda düzenlenen festival, Muğla’nın kültürel ve tarımsal mirasını kutlamak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sergileri, halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı Hamdi Demirtaş’ın seslendirdiği türkülerle renklendi.

Kavun yarışması büyük ilgi gördü

Festivalin en çok merak edilen etkinliği kavun yarışması oldu. 21 numaralı kavunuyla birinciliği kazanan Hayriye Arımbag büyük alkış alırken, 8 numaralı kavunuyla Mehmet Durac ikinci, 17 numaralı kavunuyla Büşra Taş ve 14 numaralı kavunuyla Şükrü Yavaş ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal tarafından verildi.

"Karabağlar yaylası bizim kültürel mirasımız"

Festivalde bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Karabağlar Yaylası’nın Muğla kültürü için taşıdığı önemi vurguladı. Başkan Köksal, “Bu yayla, pıtraklı kavunu ve çoturaklı domatesiyle ünlüdür. Evliya Çelebi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da hayran kaldığı Karabağlar Yaylası, Türkiye'nin tek inilen yaylası olma özelliğine sahiptir ve bu doğa harikasını korumak bizim görevimiz” dedi.

Başkan Köksal, festivallerin tarıma ve doğaya verilen değerin göstergesi olduğunu belirterek, çiftçilerin emeğinin önemine dikkat çekti: “Bu kavun yarışmamız, çiftçilerimizin değerli katkılarını onurlandırmak için bir vesiledir. Tarım ve doğaya olan saygıyı her zaman ön planda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Renkli etkinliklerle dolu bir gün

Festival, yöresel yemeklerin tadımı, çocuklara yönelik eğitimler, halk oyunları ve yerel sanatçıların türkülerle süsledikleri etkinliklerle gün boyu devam etti. Katılımcılar, doğa ve tarım temalı etkinliklerde keyifli vakit geçirirken, Muğla’nın kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırladılar.