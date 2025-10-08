İsrail donanması, Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu’na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. Aktivistlerin bir kısmının alıkonulduğu bildirildi.

Aktivistlerin bir kısmının İsrail güçlerince alıkonuldu

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu’na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı gerçekleştirdi.

İlk gelen bilgiler arasında, saldırı sonrası aktivistlerin bir kısmının İsrail güçlerince alıkonulduğu yer alıyor. Olayın ayrıntıları ve kaç aktivistin etkilenmiş olduğu henüz netleşmedi.

Olay, uluslararası sularda gerçekleştiği için hukuki ve diplomatik tartışmaları da beraberinde getirecek. Uluslararası hukuka göre, başka bir ülkenin gemisine müdahale ancak belirli koşullar altında meşru kabul ediliyor.

İlgili ülkeler ve sivil toplum kuruluşları, gelişmeleri yakından takip ediyor. İnsan hakları ve insani yardım örgütlerinden tepkiler gelmesi bekleniyor.