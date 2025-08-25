TÜRK KÜLTÜRÜNE ÖFKE EKİN AKKAŞ'I ÇILDIRTTI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahili'nde Güno Restoran’da sahne alan sanatçı Ekin Akkaş, Türkçe müzik ve türkülerden rahatsız oldukları gerekçesiyle bir grubun yüzlerce şikâyeti üzerine, sahnede davulu kırarak sahneyi bıraktı. Sahneye veda etmeden önce doğum gününü kutlayan ve dinleyicilere çiğ köfte dağıtan Akkaş, son kez müzikleriyle zeybek oynatıp halay çektirdi. Bodrumda vazgeçilmeyen lezzetlerimiz yanında kültürümüz olan halk müziğimiz ve folklorumuzdan rahatsız olanlar beni çıldırttı ifadesinde bulunan Ekin Akkaş "Daha ikinci dakikada bile müzik açılmadan şikâyet edildi. Burası Bodrum. Bodrum bir dünya markasıdır. Bodrum'da müzik olmazsa olmaz. Türkülerimizle, horonlarımızla, zeybeklerimizle yadırgandık. Ahmet Kaya şarkılarıyla bile yadırgandık. 'Çok iğrenç türküler söylüyorsunuz' dediler, 'varoşsunuz' dediler. Ama biz varoş değiliz. Biz kardeşlik ve barış için şarkı söylüyoruz. Bayrağımızı ve kültürümüzü seviyoruz" dedi.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA