AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 25 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Kültür Yolu Festivali öncesinde açıklamalarda bulundu. İnan, CHP’li belediyeleri kültür-sanat yatırımları konusunda eleştirerek, “İzmir’in kültür potansiyeli yerel yönetimler yüzünden hiçbir zaman doğru kullanılamadı” dedi.

İzmir, Kültür Yolu Festivali’ne hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatrolara, sergilerden atölyelere kadar pek çok etkinliği İzmirlilerle buluşturacak.

AK Partili İnan, festivalin şehrin kültürel mirasını canlandıracağını belirterek, “Bu festival İzmir’in köklü tarihini, çok sesli kültürünü ve sanat dolu ruhunu yeniden keşfetme fırsatıdır” ifadelerini kullandı.

“CHP’li belediyeler İzmir’in kültür potansiyelini kullanamadı”

İnan, açıklamasında CHP’li yerel yönetimlerin İzmir’in kültür-sanat alanında yetersiz kaldığını savundu:

“İzmir gibi tarih boyunca kültürün ve sanatın merkezi olmuş bir şehre CHP’li belediyeler yıllarca yatırım yapmadı. Üniversite şehri olan İzmir’de gençler ve kadınlar için kültür merkezleri ya da kütüphaneler oluşturamadılar. Biz AK Parti olarak, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası gibi eserlerle bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz.”

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen kültür yatırımlarının İzmir’de de güçlü bir yansıma bulduğunu vurguladı.

“Kültür Yolu, İzmir’in tarihini yeniden canlandıracak”

Festivalin sadece bir sanat etkinliği olmadığını belirten İnan, bunun İzmir’in kimliğini yeniden ortaya çıkaran bir adım olduğunu söyledi:

“Ne yazık ki İzmir’de yıllardır yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında kalıcı bir vizyon ortaya koyamadığını görüyoruz. Biz, kültür ve sanatı yaşatan, şehre kimlik kazandıran somut bir irade ortaya koyuyoruz. Kültür Yolu Festivali bunun en güçlü kanıtıdır.”

“İzmir, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu”

Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in kültürel geçmişine de dikkat çekti: