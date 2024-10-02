Muğla ve çevresinde, suçlulara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada toplam 102 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu operasyonda, aranan şahıslara göz açtırılmadı.
Hedefteki 102 kişi
Uygulama kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 79 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, çeşitli suçlamalarla arandığı öğrenildi.
Adli süreci başlıyor
Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA