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Uygulama kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 79 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, çeşitli suçlamalarla arandığı öğrenildi.

Muğla ve çevresinde, suçlu lara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada toplam 102 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu operasyon da, aranan şahıslara göz açtırılmadı.

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