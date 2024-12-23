Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını karşılamak için şehrin dört bir yanını ışıl ışıl süsledi. Özel tasarımla üretilen çam ağaçları, yıldızlar, kardan adamlar, kızaklar ve melek kanatları gibi birbirinden güzel süslemeler vatandaşların ilgi odağı oldu. Menteşe Cumhuriyet Meydanı, Yalçın İnan Parkı ve Kötekli Yoğurtçu Parkı gibi noktalara kurulan bu süslemeler hem şehrin estetik görünümüne katkı sağladı hem de ekonomik bir çözüm sunmuş oldu.

Vatandaşların sözleriyle yılbaşı heyecanı

Süslemelerin yoğun ilgi gördüğü noktalardan biri olan Kötekli Yoğurtçu Parkı’nda, vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi:

Nataliaya Vashayo: "Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Süslemeler çok güzel."

Dilanur Türkar: "Bu süslemeler insanın içini ısıtıyor. İlk kez burada fotoğraf çektireceğim."

Şükrü Kılıç: "Geçen yıl olmayan bu süslemeler, Kötekli’ye renk katmış."

Ezgi Eren: "Süslemeler herkesin tatlı anılar biriktirdiği bir ortam sunmuş."

Cumhuriyet meydanı göz doldurdu

Menteşe Yalçın İnan Parkı’nda da aileler ve çocuklar, süslemelerle fotoğraf çekilerek yeni yıl coşkusunu yaşıyor. Öğretmen Serdar Çolak, "Çocukların ilgisini çeken harika bir atmosfer olmuş. Ailecek çok beğendik," dedi.

Belediye’den yeni yıl etkinlikleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı, yılbaşı hazırlıklarını şu sözlerle anlattı: "Yeni yıl, umutlarımızı tazelediğimiz bir dönem. Bu güzel atmosferi yaşatmak için şehrimizi ışık şöleni haline getirdik. Yılbaşı gecesi DJ performansı, Fındıkkıran Balesi ve çocuk koromuz gibi etkinliklerle halkımızla bir araya geleceğiz." Muğla Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ediyor.