Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi, Türkiye’de bir ilk olarak çeşitli tarımsal kalkınma kooperatiflerini Datça Sındı Köyü’nde buluşturdu. Toplantıda kooperatiflerin işbirliği, ürünlerin pazarlanması ve ihracatı gibi kritik konular ele alındı.

Kooperatifler arası güçbirliği

Muğla’da tarımsal kalkınma hedefiyle kurulan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi, Datça Sındı Köyü’nde gerçekleşen büyük buluşmada önemli kararlar aldı. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı çeşitli kooperatiflerin katılımıyla gerçekleştirilen bu buluşma, kooperatifler arası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik adımlar attı. Toplantıda, kooperatifler arasındaki ürün paylaşımı ve bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması gibi konular masaya yatırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek

Toplantıda konuşan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklere vurgu yaparak, kooperatifler arası işbirliğini sürekli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Öztürk, “Kooperatiflerimizi bir araya getirerek ürünlerin paylaşımını sağlıyoruz. Bu ürünlerin yurt dışı pazarlarına açılması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Üreticiler için yeni fırsatlar

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, kooperatifler arası işbirliğinin üreticiler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ekipman desteklerinin üretim süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti. Usul, “Geçen sene, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ürünlerimizi uluslararası pazarlara ulaştırdık. Bu buluşmanın amacı da üretim artışı ve pazarlama konularında ilerleme sağlamaktır” diye konuştu.

Pazarlama stratejileri

Toplantıda pazarlama uzmanı Şems Hür, kooperatif ürünlerinin hem yerel hem de uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde yer alması için stratejik planlarını paylaştı. Hür, “Muğla ürünlerinin kalitesi benzersiz. Bu ürünleri en uygun pazarlarda konumlandırarak, üreticilerimize sürdürülebilir gelir sağlamayı amaçlıyoruz” diye aktardı.

Türkiye’de bir ilk

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Teknikeri Cenk Erdoğan, bu projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, kooperatiflerin ortak satın alım yapabilme ve kapasitelerini güçlendirme konusunda bu projeyle önemli adımlar attığını söyledi. Erdoğan, “Kooperatiflerimiz, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ne yapabileceklerini bu buluşma sayesinde daha iyi anladılar” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kooperatifleşmenin hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir konu olduğunu belirtti. Aras, “Kooperatifler sayesinde üreticilerin ürünleri değerinde alınırken, tüketiciler de kaliteli ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Bu girişimle, kooperatiflerimizin kapasitesini artırmayı ve kaliteli ürünlerin iç ve dış pazara sunulmasını hedefliyoruz” diye belirtti.