Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşusunu av tüfeğiyle öldüren Bayram A., Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
"Çok pişmanım"
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram A., müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan Bayram A., şunları ifade etti:
"Öldürme amacıyla değil havaya ateş etmek istedim. Öldürme kastım olsa birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım."
Mahkeme heyeti, sanığın ifadesine rağmen “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Ne olmuştu?
Olay, 28 Eylül 2024 tarihinde Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Bayram A. (63) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bayram A., tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş açtı ve Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bayram A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.