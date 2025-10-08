Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşusunu av tüfeğiyle öldüren Bayram A., Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram A., müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Bayram A., şunları ifade etti:

"Öldürme amacıyla değil havaya ateş etmek istedim. Öldürme kastım olsa birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım."