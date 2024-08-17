Türkiye, madencilik sektöründe iki stratejik anlaşma ile Kırgızistan ve Cibuti ile işbirliğine gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmalar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşmalar, bu ülkelerle jeoloji, madencilik ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kırgızistan ile işbirliği: Jeolojik keşif ve eğitim programları

10 Eylül 2021'de Bişkek'te imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ve Kırgızistan arasında madencilik alanında bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, iki ülke arasında jeolojik araştırmalar, maden arama ve madencilik eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca, doğal kaynakların geliştirilmesi konusunda kamu bilincinin artırılması gibi konularda da işbirliği yapılacak.

Cibuti ile madencilik ve jeoloji alanında stratejik Adım

24 Ağustos 2021'de Ankara’da imzalanan Cibuti ile yapılan mutabakat zaptı, iki ülke arasında madencilik ve jeoloji alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Anlaşma, maden arama, uzaktan algılama, jeolojik çalışmalar ve eğitim programları düzenlenmesi gibi konularda kapsamlı işbirliği öngörüyor. Ayrıca, maden ürünleri ticaretini geliştirme ve madencilik sektöründe ortaklıkları teşvik etme gibi hedefler de bu anlaşma çerçevesinde yer alıyor.

Uluslararası işbirliği ve teknolojik gelişim

Türkiye’nin Kırgızistan ve Cibuti ile imzaladığı bu anlaşmalar, madencilik sektöründe uluslararası işbirliğini artırmayı ve bu alanda en yüksek emniyet, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak. Anlaşmalar, Türkiye'nin madencilik alanındaki bilgi birikimini ve teknolojik kapasitesini bu ülkelerle paylaşarak, sektörün global anlamda güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.