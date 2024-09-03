Venezuela Başsavcılığı, muhalif lider Edmundo Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Venezuela’da 28 Temmuz’da gerçekleştirilen seçim sonuçlarına yönelik cezai soruşturmada seçimleri kazandığını savunan muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez hakkında karar çıktı. Mahkeme, Gonzalez hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi suçlamalarla tutuklama kararı çıkardı. Tutuklama kararının, Gonzalez'in savcıların sorularını yanıtlamak için üç kez üst üste mahkemeye gitmemesi nedeniyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığı ile bilinen savcının talebi üzerine alındığı kaydedildi.

Seçimin galibi Maduro olmuştu

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyurmuştu. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Üçüncü dönem için tartışmalı bir seçim kazanan Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından Nisan 2013'ten bu yana ülkeyi yönetiyor.

Machado hakkında da tutuklama emri çıkarılmıştı

Devlet Başkanı Maduro ve Venezuela Parlamento Başkanı Jorge Luis Rodriguez, muhalefet lideri Maria Corina Machado ve Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarılması çağrısında bulunmasının ardından Karakas Ceza Mahkemesi Başkanı Elsa Janeth Gomez Moreno, Machado hakkındaki tutuklama kararını imzalamıştı. Rodrguez, Gonzalez’i Machado ile birlikte "faşist bir komplonun arkasında olmakla" ve "Venezuela'da bir iç savaş başlatmak istemekle" suçlayarak, muhalefeti defalarca Nazilerle kıyaslamıştı.

Kosta Rika'dan Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklifi

Kosta Rika, tutuklama emrinin ardından Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklif etmişti. Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco yaptığı açıklamada, "Hem Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez'e hem de Venezuela'da siyasi zulüm gören herhangi bir kişiye Kosta Rika'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" demişti.

Protestolarda 27 kişi öldü

CNE’nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.