Muğla’da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında, 119 ayrı noktada yapılan baskınlar sonucunda 153 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Operasyonların detayları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla, 16 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 119 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe indirdi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlar sırasında, şüphelilerin üzerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi:

252 gram Esrar

195 gram Skunk

150 gram Afyon Sakızı

150 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai)

66 gram Metamfetamin

17 gram Kokain

262 adet Sentetik Ecza

388 adet Sentetik Hap

20 adet Kâğıda Emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai)

3 adet Hassas Terazi

1 adet Elektronik Terazi

1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 TL ve 200 Dolar

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Operasyonlar sonucunda, toplam 153 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 8'i, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.