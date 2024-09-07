Muğla'nın Menteşe ilçesinde Sarnıç Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahaleler sürerken, havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi ve yangına karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına gün içinde hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, gece görüşlü helikopterlerin destek vermesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi’nde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona erdi. İleri ki saatlerde gece görüşlü helikopterlerin çalışmalara destek vermesi bekleniyor.