28 Nisan Pazartesi günü Muğla'da hava nasıl olacak? Sıcaklık, yağış ve rüzgar durumu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yarın Muğla'da hava nasıl olacak? 28 Nisan 2025 hava durumu
Muğla'da 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık, rüzgar ve yağış durumu detayları belli oldu.
Muğla 28 Nisan hava durumu tahmini
Muğla'da 28 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olurken, öğleden sonra sıcaklık artacak.
Gün içerisinde Muğla'da yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın güneydoğudan hafif şekilde esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın gün boyunca etkisi düşük seviyede kalacak.
|Saat
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Rüzgar
|06:00
|Parçalı Bulutlu
|14°C
|Hafif
|12:00
|Parçalı Bulutlu
|22°C
|Hafif
|18:00
|Parçalı Bulutlu
|21°C
|Hafif
|21:00
|Açık
|17°C
|Hafif
Muğla'da yarın hava sıcak olacak
Muğla'da 28 Nisan Pazartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu ve sıcak geçecek. Gün içinde yağış beklenmiyor. Hafif rüzgar etkisiyle birlikte gün, dışarıda zaman geçirmek için uygun olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi tahminleri için tıklayın.