28 Nisan Pazartesi günü Muğla'da hava nasıl olacak? Sıcaklık, yağış ve rüzgar durumu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarın Muğla'da hava nasıl olacak? 28 Nisan 2025 hava durumu

Muğla'da 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık, rüzgar ve yağış durumu detayları belli oldu.

Muğla 28 Nisan hava durumu tahmini

Muğla'da 28 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olurken, öğleden sonra sıcaklık artacak.

Gün içerisinde Muğla'da yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın güneydoğudan hafif şekilde esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın gün boyunca etkisi düşük seviyede kalacak.

Saat Hava Durumu Sıcaklık Rüzgar 06:00 Parçalı Bulutlu 14°C Hafif 12:00 Parçalı Bulutlu 22°C Hafif 18:00 Parçalı Bulutlu 21°C Hafif 21:00 Açık 17°C Hafif

Muğla'da yarın hava sıcak olacak

Muğla'da 28 Nisan Pazartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu ve sıcak geçecek. Gün içinde yağış beklenmiyor. Hafif rüzgar etkisiyle birlikte gün, dışarıda zaman geçirmek için uygun olacak.