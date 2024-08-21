Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında, yasaklı cihazların tespit edilerek alıkonulduğu bildirildi.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararı kapsamında 7 gün 24 saat süren denetimlerin devam ettiği belirtildi. 12-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen kontrol çalışmalarında, 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı’nın 10. maddesi (a) fıkrasına aykırı olarak kullanılan 12 adet ses cihazı ve aküye el konuldu.

Açıklamada, yasaklı bıldırcın türü kuş sesleri çıkaran cihazların 9’unun Menteşe ilçesinde, 3’ünün ise Ula ilçesinde ele geçirildiği ifade edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, yasaklı av ekipmanlarına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.