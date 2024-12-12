Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından inşa edilen "Hasan Özcan Yaşam Evi", 2025 yılında bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. 4.500 metrekarelik alanda yapılan bu modern yaşam evi, 101 kişilik kapasitesiyle Muğla'nın sosyal hizmet ağını güçlendirecek.

Muğla'nın yeni yaşam alanı: 2025’te faaliyete geçiyor

Menteşe Karabağlar’da yapımı devam eden "Hasan Özcan Yaşam Evi", 2025'te tamamlanarak faaliyete geçecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki arazide, 3 katlı olarak inşa edilen yaşam evi, 101 yatak kapasitesiyle bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yaşlı bireyler için her türlü sosyal ve sağlık hizmetini sunacak olan bu merkez, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Tüm ihtiyaçlara yönelik modern tesisler

İZAN Otelcilik tarafından yürütülen projede, yaşam evi her detayıyla bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Bodrum katında toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, sığınak ve teshin merkezi yer alırken, diğer katlarda ise yemek salonu, doktor kliniği, diş kliniği, psikolog, hemşire, fizyoterapi bölümü ve daha birçok sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca tüm katlarda yaşam odaları, mescit ve kütüphane gibi sosyal olanaklar da bulunacak.

Başkan Aras: Yaşlıların yanındayız, yaşam evlerini artıracağız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi’nin önemine değinerek, “Yaş almış ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için bu tür projelere hız verdik. Muğla genelinde yaşam evlerinin sayısını artırarak, yaşlı vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz,” dedi. Aras, Menteşe ve Fethiye'deki 100 Yaş Evleri ile birlikte, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla projelerini genişletmeye devam ettiklerini belirtti.