UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Feyenoord, kendi sahasında Sparta Prag’ı 4-2 mağlup etti. Hollanda ekibi, hem skor hem de maç içindeki hızlı gol serisiyle geceye damga vurdu.

16 saniyelik şok gol

Karşılaşmanın ilk golünü Feyenoord adına Gernot Trauner kaydetti. Ancak asıl dikkat çeken an, bu golün ardından yaşandı. Sparta Prag, santra vuruşunun hemen ardından yalnızca 16 saniye içinde Igor Paixao’nun golüne engel olamayarak kalesinde ikinci golü gördü.

''E bu da gol...''



Sparta Prag, Feyenoord'dan 15 saniyede aynı golden 2 tane yedi. pic.twitter.com/mJsreheV4X — Fotomaç (@fotomac) December 11, 2024

Feyenoord’un erken gelen iki golü, rakibinin direncini kırarken, maç boyunca üstün bir performans sergileyen Hollanda ekibi sahadan galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Feyenoord, grup aşamasını güçlü bir performansla tamamladı.