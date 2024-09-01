1-7 Eylül Zabıta Haftası, belediye zabıtalarının karşılaştığı zorlukları yeniden gündeme taşıyor. Liyakat esasına dayalı atamaların eksikliği ve vekaleten yapılan görevlendirmeler, teşkilat içinde huzursuzluğa yol açıyor. Bu hafta vesilesiyle, zabıta teşkilatında liyakatli atamaların yapılması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.

3600 ek gösterge ve yıpranma hakkı gündemde

Haftanın en önemli taleplerinden biri, zabıtaların meslek sınıfına dahil edilmesi ve 3600 ek göstergeden yararlandırılması. Zabıta teşkilatı, 7/24 esasına göre çalışırken, yıpranma hakkının tanınması gerektiği de dile getiriliyor. Bu taleplerin karşılanması, zabıtaların daha motive ve etkin çalışmalarını sağlayacaktır.

Ücret yetersizliği Zabıta Haftası’nda gündemde

Zabıta Haftası’nda, maktu mesai ve yemek ücretlerinin yetersizliği de önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Günümüzde zabıtaların aldığı mesai ve yemek ücretleri, yapılan işin zorluğuna göre yetersiz kalmakta. Bu noktada, ekonomik şartların iyileştirilmesi için yerel yönetimlerin adım atması bekleniyor.

Yönetmelik değişiklikleri ve özel hizmet puanları

2021 yılında zabıta yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, belirsiz ifadeler içeriyor ve yeniden düzenlenmesi gerektiği dile getiriliyor. Ayrıca, görevde yükselme sınavından sonraki sözlü sınavın kaldırılması ve özel hizmet puanlarının artırılması, bu hafta boyunca sıkça dile getirilen talepler arasında yer alıyor.

1-7 Eylül Zabıta Haftası, zabıta teşkilatının çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha gündeme taşıyor. Liyakat, ücret yetersizliği ve yönetmelik belirsizlikleri, zabıtaların görevlerini etkin şekilde yerine getirmesinin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.