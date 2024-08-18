Yangın, saat 13.25 civarında Ula ve Yatağan ilçelerinde eş zamanlı olarak başladı. Olayı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek sağladı.

Ula'nın Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölge sakinleri, evlerinde bulunan su damacanaları, kazma ve küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Canla başla çalışan vatandaşlar, hem yangınla mücadele eden ekiplere moral vermeye çalışıyor hem de söndürme çabalarına doğrudan katkı sağlıyor.