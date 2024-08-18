Yangınlar, Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi ve Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde saat 13.25'te başlamıştı. Her iki yangına da hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Havadan müdahale için 10 helikopter ve 10 uçak kullanılırken, karadan müdahale için 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ve toplam 294 personel görev alıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bölgedeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınabilmesi için destek sağlıyor.

Editör: Ferhat Yiğit Adıgüzel