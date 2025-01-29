Muğla Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Kavaklıdere ilçesinin Ortaköy Mahallesi’ndeki çocuk kütüphanesine kitap desteğinde bulundu. Kütüphanede yapılan destekle, miniklerin bilgiye erişimi kolaylaştırılacak ve okuma alışkanlıkları pekiştirilecek.

Çocuk Kütüphanesi: Ortaköy Mahallesi’nin yeni eğitim merkezi

Ortaköy Mahallesi’ndeki çocuk kütüphanesi, mahalle muhtarının girişimleriyle açıldı ve miniklerin adeta yeni yuvası haline geldi. Her gün kütüphaneye gelen çocuklar, burada kitap okuma alışkanlığı kazanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kütüphane daha da zenginleşti. Belediye, kütüphaneye okuma kitapları, test kitapları ve satranç takımları göndererek çocukların eğitimine katkı sunuyor.

Muhtar Filiz Tufan: "Ahmet Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum"

Kütüphanenin açılışında önemli rol oynayan Kavaklıdere Ortaköy Mahallesi Muhtarı Filiz Tufan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Tufan, “Kütüphanemiz, okul deposu olarak kullanılıyordu, ancak muhtarımızın girişimiyle burayı çocuklar için bir eğitim alanına dönüştürdük. Başkanımız Ahmet Aras’ın desteğiyle, çocuklarımıza kitap ve etkinlikler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Çocuklar, kitaplarla geleceğe hazırlanıyor

Kütüphanede okuma alışkanlıkları kazanan çocuklar, kitapların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kübra Erdal, “Burada okuma alışkanlığımız gelişiyor, her gün gelmeye çalışıyoruz” derken, Yasemin Barut ise “Kitap okudukça kendimizi anlatabiliyoruz. Büyüyünce polis olmak istiyorum ve burada kendimizi hazırlıyoruz” dedi.

"Çocuklarımızı aydınlık bir geleceğe taşımak en önemli hedeflerimizden biri"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların eğitimine verdiği önemi vurgulayarak, “Kavaklıdere’deki kütüphaneye destek vermek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak, onların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Aras, ayrıca Ortaköy Mahallesi’nin eski depo alanını kütüphaneye dönüştüren Muhtar Filiz Tufan’a teşekkür etti.