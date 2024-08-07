Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2024 yılının ilk altı ayında Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Muğla ve 13 ilçesinde doğal afetlerden etkilenen üreticilere toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

TARSİM güvenli liman

Muğla'da tarım sigortası yaptıran üretici sayısı her geçen gün artıyor. Çiftçiler, afetler nedeniyle yaşanabilecek verim ve kalite kaybı risklerini güvence altına almak amacıyla TARSİM'i tercih ediyor. Bu doğrultuda, il genelinde poliçe sayısı 19 bin 299’a yükseldi. 2024 yılının ilk altı ayında, büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı ve kovan için toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendi.

Üreticinin emeği korunuyor

TARSİM'in, doğal afetlerden kaynaklanan zararları karşılayarak tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu ve kar amacı gütmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarımın sigorta güvencesi altında yapılmasının önemine dikkat çekti. Saylak, TARSİM’in yüzde 67'ye varan devlet prim desteği ile üreticinin emeğini koruduğunu vurguladı. Saylak, şu açıklamalarda bulundu:

“Çiftçilerimizin tarım sigortasına olan ilgisi bizleri memnun ediyor. Bakanımız İbrahim Yumaklı, bu yılın ilk yedi ayında afetlerden zarar gören üreticilere TARSİM kapsamında 3 milyar lira tazminat ödendiğini açıkladı. Muğla ve ilçelerinde ise bu rakam, 2024 yılının ilk altı ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL oldu. İlimizde TARSİM sigortası branşlar arasında en yüksek talebi hayvan hayat sigortası görüyor. Bitkisel üretimde ise iklim değişikliği sonrası riskler büyük oranda arttı. Bu riskleri üreticilerimizin tek başına karşılaması ve doğanın verdiği zararlara karşı koyması pek mümkün değil. Özellikle küçük aile işletmelerinin Devlet Destekli Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz.”