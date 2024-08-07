Teknolojideki son gelişmeler, sağlık dünyasında devrim niteliğinde yeniliklere imza atıyor. Bunlardan biri de Alzheimer hastalığının erken evrelerde tespit edilebilmesini sağlayan yapay zeka modelidir. Bu model, bilişsel testler ve MR taramalarını analiz ederek, üç yıl içinde Alzheimer’a yakalanacak kişileri yüzde 82 doğruluk oranıyla belirleyebiliyor.

Erken teşhis ve öngörülebilirlik

LifeClub Sağlık Hizmetleri'nin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Celal Yücel Batmacı, yapay zeka modelinin Alzheimer teşhisinde büyük bir adım olduğunu vurguladı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen bu yapay zeka modeli, doktorların hastalığı daha erken evrede teşhis edebilmesini ve tedavi sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilmesini sağlıyor. Model, hafif bilişsel bozuklukları olan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskini tahmin ediyor ve beş erken evredeki Alzheimer vakalarının dördünde hastalığın ilerlemesini doğru şekilde öngörüyor.

Başarı oranı ve sağlık üzerindeki etkiler

Yapay zeka modeli, Alzheimer hastalığının üç yıl içindeki gelişimini yüzde 82 doğruluk oranıyla tahmin ediyor. Yaklaşık yüzde 50’sinin durumunun stabil kalacağı, yüzde 35’inin hastalığının yavaş ilerleyeceği ve yüzde 15’inin ise daha hızlı ilerleyeceği öngörülüyor. Bu tahminler, altı yıllık takip verileri ile doğrulanmış durumda.

Dr. Batmacı, erken teşhis sayesinde hastaların tedavi sürecine daha hızlı başlanarak yaşam kalitelerinin korunacağını belirtti. Ayrıca, erken teşhis ve tedavi ile Alzheimer’a bağlı sağlık giderlerinin de azalması bekleniyor.