Muğla Valiliği koordinesinde hazırlanan "Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla" adlı kitabın tanıtım programı, bölgenin tarihi ve demografik yapısına dair önemli bilgileri kamuoyuyla buluşturdu. Kitap, Osmanlıca belgelere ve bilimsel verilere dayanarak, Muğla’nın geçmişine ışık tutuyor.

Tanıtım programında önemli vurgular

Tanıtım programında konuşma yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eserin önemine değinerek, "Bu çalışma Muğla’nın geçmişine ışık tutmakta ve bölgenin tarihini anlamada kritik bir kaynak niteliğindedir," dedi. Vali Akbıyık, Osmanlı Devleti’nin nüfus sayımlarına ait defterlerin titizlikle muhafaza edilmesinin geçmişi anlamak açısından paha biçilemez bir hazine olduğunu vurguladı.

Tarihsel verilerin önemi

Vali Akbıyık, "Bu sayede yerleşim yerlerine göre nüfus dağılımı, yaş grupları, meslekler, etnik ve dini yapı gibi bilgileri zaman içerisindeki değişimleriyle birlikte takip edebiliyoruz," şeklinde konuştu. Eserin, tarih araştırmacıları için rehber niteliğinde olacağını belirtti.

Gelecekteki araştırmalara katkı

Kitap, Muğla'nın tarihi yapısını ve kültürel mirasını daha iyi anlamak isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Gelecekteki araştırmalara ve çalışmalara katkı sağlayacak bu eser, Muğla’nın sosyal ve demografik yapısını detaylı bir şekilde ele alıyor.