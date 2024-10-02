İstanbul’da meydana gelen olayda, eline bıçak alarak etrafındakilere tehditler savuran bir adam, kadınlara saldırınca mahallelinin sabrı taştı. Saldırganın kadınlara yönelik saldırgan tutumu karşısında harekete geçen mahalle sakinleri, adamı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 25 kişilik bir grup, saldırganı yakalayarak meydan dayağı attı.
Polis müdahale etti
Adam, mahallelinin elinden polis tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı öfkeli kalabalığın elinden alarak güvenlik altına aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ