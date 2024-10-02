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Adam, mahallelinin elinden polis tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı öfkeli kalabalığın elinden alarak güvenlik altına aldı.

İstanbul’da meydana gelen olayda, eline bıçak alarak etrafındakilere tehditler savuran bir adam, kadın lara saldırı nca mahallelinin sabrı taştı. Saldırgan ın kadınlara yönelik saldırgan tutumu karşısında harekete geçen mahalle sakinleri, adamı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 25 kişilik bir grup, saldırganı yakalayarak meydan dayağı attı.

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