TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahası bakımda olduğu için Bodrum’da oynanan maçta Erbaaspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Muhammet Enes Gök ve Yasin Abdioğlu’nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Maçın Detayları

Stat ve Hakemler

Stat: Bodrum

Hakemler: Muhammed Taha Onat, Bedirhan Soydemir, Atahan Kandır

Gol ve Dakikalar

Muğlaspor: Muhammet Enes Gök (43’), Yasin Abdioğlu (73’)

Erbaaspor: Taşkın Çalış (45+5’)

Sarı ve Kırmızı Kartlar

Sarı Kartlar:

Serdar Güncü (Erbaaspor, 9’)

Umut Toy (Muğlaspor, 20’)

Oktay Balcı (Erbaaspor, 45’)

Yiğitali Bayrak (Muğlaspor, 45’)

Serhat Enes Çalışan (Muğlaspor, 90+3’)

Mahsun Çapkan (Muğlaspor, 90+8’)

Kırmızı Kart: Cemal Ali Kızılateş (Muğlaspor, 90+6’)

Muğlaspor Kadrosu

İsmet, Umut, Serhat Enes, Yalçın, Semih (85’ Sırat), Cengiz (62’ Sedat), Fatih (62’ Mahsun), Muhammet Enes, Yiğitali (85’ Cemal Ali), Abdurrahman, Yasin (87’ Çağrı)

Erbaaspor Kadrosu

Özkan, Gökhan, Ömer, Şahin, Oğulcan, Taşkın (80’ Alperen), Serdar, Oğuzhan (80’ Devrim), Cemal (68’ Onurcan), Mehmet (86’ İbrahim), Oktay (80’ Recep)

Maçın Özeti ve Analizi

Maçın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi Muğlaspor, 43. dakikada Muhammet Enes Gök’ün golüyle öne geçti. Ancak Erbaaspor, durumu uzatma dakikalarında Taşkın Çalış’ın golüyle eşitledi. 73. dakikada Yasin Abdioğlu’nun golüyle Muğlaspor yeniden öne geçerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

90. dakikada Cemal Ali Kızılateş’in kırmızı kart görmesi maçın tansiyonunu yükseltti. Her iki takım da maç boyunca agresif bir oyun sergiledi ve sarı kartlarla mücadele sertleşti.