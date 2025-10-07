Florida’da 13 yaşındaki bir öğrenci, okul bilgisayarında ChatGPT’ye tehlikeli bir soru yazdı. Yapay zekâ tabanlı Gaggle sistemi durumu tespit ederek okul polisine bildirdi.

Tehlikeli Yazışma Tespit Edildi

Öğrenci, ChatGPT’ye “Arkadaşımı sınıfın ortasında nasıl öldürürüm?” yazdı. Gaggle sistemi, okulda kullanılan cihazlardaki yazışmaları analiz ederek potansiyel riskleri tespit ediyor ve polise anında bildiriyor.

Polis Hızla Müdahale Etti

Uyarıyı alan okul polisi, öğrenciyi sınıfta gözaltına aldı. Çocuk ifadesinde “sadece şaka yaptığını” söylese de yetkililer riski ciddiye aldı.

Yakın Zamandaki Vahşet Hatırlatıldı

Yetkililer, Florida’da yakın zamanda bir lisede meydana gelen olayda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, benzer bir riski göze alamayacaklarını açıkladı.

Tutuklama ve Cezaevi Süreci

13 yaşındaki öğrenci tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yetkililer, güvenlik ve önleyici tedbirler açısından bu adımın gerekli olduğunu belirtti.

Gaggle Sistemi Nedir?

Gaggle, okullarda kullanılan cihazlardaki yazışmaları ve arama geçmişlerini analiz ederek tehlikeli içerikleri tespit eden yapay zekâ destekli bir gözetim sistemidir.