TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Muğlaspor, hafta sonu Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacağı maçla birlikte yeniden evinde oynamanın mutluluğunu yaşıyor. Deprem dayanıklılık raporu sonucunda yıkılan Muğla Atatürk Stadı tribünleri nedeniyle ilk iç saha maçını Denizli Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlı ekip, soruna geçici bir çözüm buldu.

Tribün sadece protokol ve basın mensupları için

Muğla Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin desteğiyle stadyuma portatif tribünler yerleştirildi. Ancak, bu tribünler yalnızca protokol ve basın mensuplarına hizmet verecek, taraftarlar ise bu süreçte maçlara katılamayacak.

Muğlaspor yönetimi, stadyum tribünlerinin yeniden yapımı için yetkililerle görüşmelerine devam ediyor.