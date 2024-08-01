Muğlaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir transfer gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Düzcespor'da kiralık olarak geçiren Furkan Demir, Muğlaspor ile sözleşme imzaladı.

Son sezonu Düzcespor'da

Futbol hayatına Boluspor altyapısında başlayan Furkan Demir, burada profesyonelliğe adım attı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyeri boyunca Zonguldak Kömürspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor, Yozgatspor 1959 FK, İskenderunspor, 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Kütahyaspor ve Düzcespor gibi çeşitli takımlarda forma giydi.

Maç İstatistikleri ve Performansı

Furkan Demir, 1'inci Lig’de Boluspor formasıyla 36 maça çıkarken, TFF 2'nci Lig’de 39 ve TFF 3'üncü Lig’de 65 maçta forma giydi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçta görev alan oyuncu, bu süreçte toplam 13 gol kaydetti.