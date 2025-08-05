Muğlaspor’a destek amacıyla düzenlenen toplantıda Muğla’nın yerel yöneticileri, siyasi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Katılımcılar, kulübün siyasetin üstünde bir değer olduğunun altını çizerek, dayanışma mesajı verdi.



Kentin tüm dinamikleri Muğlaspor için buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, siyasi parti temsilcileri, Muğlaspor yönetimi, oda başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Muğlaspor’a destek vermek için aynı çatı altında buluştu.

Toplantı boyunca kulübün geçmişi, geleceği ve kurumsal yapısına dair yapılabilecek katkılar masaya yatırıldı.

Kıyanç: "Hiçbir siyasi partiye milim dahi yakın değiliz"

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç toplantıda yaptığı açıklamada, destek buluşmasının kulüp için büyük moral kaynağı olduğunu belirtti. Kıyanç şöyle konuştu:

“Bu destek bizler için çok önemli. Bize müthiş moral oldu. Gerek kalıcı gelir kaynakları gerek stadyum projesi konusunda önemli adımlar atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu doğrultuda aldığı kararlar çok kıymetli.

Bize yöneltilen siyasi eleştirilere kulak tıkıyoruz. Muğlaspor hiçbir siyasi partiye yakın değildir. Herkese eşit mesafedeyiz. Şehrin menfaatine olan her konuda iş birliğine açığız.”

Aras: "Muğlaspor siyasi ikbal aracı değildir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğlaspor’un kent kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı:

“Muğlaspor bizi bir araya getiren çok değerli bir yapı. 60 yıllık bir geçmişi var. Bu kulüp şahsi veya siyasi hedeflerin üzerinde bir değerdir.

Menaf Başkan ve yönetimini kutluyorum. Biz yerel yönetim olarak sadece A takımı değil, tüm kulüp yapısının güçlenmesini destekliyoruz. Binlerce çocuğa spor imkânı sağlayacak kurumsal bir yapı hedefliyoruz.”