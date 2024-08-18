Madagaskar'da 5 yıldır faaliyetlerine devam eden Dernek, başkente 900 kilometre mesafedeki Toliara'da 6 kişilik insani yardım gönüllüsü ekibiyle bir dizi yardım çalışması yürüttüğü esnada engellemeyle karşılaştı. Savcılık emriyle karakola davet edilen Dernek Başkanı Temel, ifade vermesinin üzerinden 24 saat geçmesine karşın serbest bırakılmadı ve geceyi karakolda uygunsuz şartlar altında geçirmek zorunda kaldı.

Mağdurlar, destek için karakola geldi

Temel'in gözaltı süresinin uzaması sebebiyle bölgede yürütülen insani yardım faaliyetleri durdu. Günübirlik olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemek, temiz su, ekmek ve çeşitli yardımların durmasının ardından ihtiyaç sahipleri, karakolun önüne gelerek Temel'e destek vermek için gösteri yaptı. Destek gösterisinde bulunan kalabalık, çok geçmeden polis tarafından dağıtıldı.

Büyükelçilik devreye girdi

Olayın ardından Türkiye Cumhuriyetinin Antananarivo Büyükelçiliği devreye girdi. Yerel makamlarla iletişim halinde olan Büyükelçiliğin temasları sürüyor.