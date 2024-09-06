TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, sezonun ilk haftasında Amasyaspor FK ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanırken, bir yandan da iç saha maçları için önemli bir gelişme yaşanıyor. Muğla Atatürk Stadı, çürük raporu nedeniyle tribünlerinin yıkılmasının ardından yenileme çalışmalarına başlamıştı. Bu süreci yakından takip eden Muğlaspor teknik heyeti ve futbolcular, stadyumdaki çalışmaları yerinde gözlemlemek için incelemelerde bulundu.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, stadyumda yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulunarak, iç saha maçlarının Muğla Atatürk Stadı'nda oynanabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Özellikle 15 Eylül’de Çayelispor ile yapılacak ilk iç saha maçına kadar geçici tribünlerin yetiştirilmesi için yoğun bir çaba gösterildiğini vurguladı. Geçici tribünlerin hazırlanmasıyla, taraftarların takımlarını destekleyebileceği bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Süreç yakından takip ediliyor

Muğlaspor’un, iç sahada avantaj elde edebilmek adına Muğla Atatürk Stadı'ndaki bu çalışmaların bir an önce tamamlanmasını umut ettiği, bu yüzden Başkan Kıyanç’ın süreci yakından takip ettiği ifade edildi. Yeşil-beyazlılar, kendi taraftarı önünde oynamanın moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, stadın yetiştirilebilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını açıkladı.

İlk hafta maçında Amasyaspor FK ile deplasmanda mücadele edecek olan Muğlaspor, 15 Eylül’de oynanacak Çayelispor karşılaşması için taraftarlarına en iyi şekilde hazırlık yapmaya devam ediyor.