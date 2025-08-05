Muğlaspor yönetimi, kulübe destek sağlamak amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi’ni ziyaret etti. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç’ın öncülüğündeki heyet, MÜSİAD Şube Başkanı Nevzat Aykaç tarafından karşılandı. Ziyarette karşılıklı iş birliği ve dayanışma mesajları öne çıktı.



Ziyarete geniş katılım

Ziyarete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

MÜSİAD’dan destek mesajı

Toplantıda konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, “Elimizden geldiğince her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Süreçte işin neresinde ihtiyaç varsa elimizden geleni yaparız. Mesele Muğla olunca daha hassas davranmalıyız” dedi.

Kıyanç: “Muğla’da birlik zamanı”

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ise, “Muğla’ya yön veren siyasi ve sivil paydaşlarımızla bir arada olmaktan memnunuz. Antrenmanlara ve maçlara katılımınızı bekliyoruz. Kentte birlik ve dayanışmayı başlatmak istiyoruz. Bu süreçte desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.