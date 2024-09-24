TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor’un U19 takımında forma giyen genç futbolcular Yiğit Siraç Çoban ve Umut Rüzgar Erdaş, trafik kazasında yaralandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "U19 takımımızın futbolcuları Yiğit Siraç Çoban ve Umut Rüzgar Erdaş’ın trafik kazası geçirdiklerini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Umut Rüzgar Erdaş’ın tedavisi evde sürerken, Yiğit Siraç Çoban ayağında oluşan kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genç futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

Kazanın ardından futbol camiası ve taraftarlar genç oyunculara geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.