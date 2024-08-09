Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yerel yönetimlerin SGK borçları ve belediyelerin finansal durumu masaya yatırıldı. Başkan Aras, özellikle turistlerin kente bıraktığı yükün altını çizerek, bu yükün merkezi bütçeden karşılanmasının yetersiz kaldığını vurguladı.

Yerel yönetimler sıkışık: Gelirler sabit, giderler artıyor

Toplantıda söz alan Başkan Aras, merkezi bütçeden gelen ödeneklerin giderleri karşılamadığını belirtti. Aras, "Gelirlerimiz sabit kalırken, giderlerimiz sürekli artıyor. İlçe belediyelerimizin büyük bir kısmı merkezi bütçeden gelen paylara ve emlak vergilerine bağımlı durumda. Ancak bu gelirler, özellikle artan giderler karşısında yetersiz kalıyor," dedi. SGK borçlarının gündeme taşınmasının manidar olduğunu ifade eden Aras, yerel yönetimlerin bu borçları ödemek zorunda kalırken halka dokunan hizmetlerin aksadığını belirtti.

"Turistin kente bıraktığı yük için bedel ödemesi gerekir"

Başkan Aras, turistlerin kentte yarattığı hasarlara da dikkat çekerek, "Hollanda’da konaklama vergisi olarak 32 Euro alınıyor. Muğla'ya gelen turist, kente trafik, plaj kullanımı, çöp üretimi, su ve kanalizasyon gibi birçok yük bırakıyor. Ancak bu yük karşısında gelir elde edemiyoruz. Büyük şirketlerin vergi merkezleri başka şehirlerde olduğu için vergiden de pay alamıyoruz. Bu nedenle, turistlerin kente bıraktıkları bu yük için bir bedel ödemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu öneriyi yakında ilgili bakanlıklarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.