Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu'nun mesajını paylaşan İnce, Özdağ'ın tutukluluğuna da dikkat çekti.

Muharrem İnce Silivri’yi ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından, İnce, İmamoğlu'nun el yazısıyla yazdığı mesajı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan "Birlik ve beraberlik" mesajı

İmamoğlu'nun mesajında, "Milletçe bir ve birlikte olmak zamanıdır!" ifadeleri dikkat çekti. Mesajında, adaletsizliğe, yoksulluğa ve kutuplaşmaya karşı birleşme çağrısı yapan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" diyerek umut verdi.

'Hukuksuzlara son verilmeli'

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Muharrem İnce, Ümit Özdağ’ın iddianamesinin 77 gün sonra hazırlandığını ve 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu belirtti. İnce, Özdağ'ın davasının Haziran ayında görüleceğini ifade ederek, hukuksuzluklara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

İnce ziyaretin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı

İnce, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Ekrem İmamoğlu'nun mesajını sizlerle paylaşıyorum" diyerek, siyasi sürecin adalet ve birlik çağrısının önemine değindi. Ayrıca, Özdağ’ın tutukluluğuna dair eleştirilerini de dile getirdi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına… <a href="https://t.co/3ST4JgtUFv">pic.twitter.com/3ST4JgtUFv</a></p>— Muharrem İNCE (@vekilince) <a href="https://twitter.com/vekilince/status/1911767430361231586?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>