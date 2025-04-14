Afyonkarahisar’da tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren E.K., ardından canına kıymaya kalktı. Eşi kurtarılamazken, E.K.'nin durumu ağır. Afyonkarahisar'da eşini tabancayla vurdu Afyonkarahisar'ın Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda, E.K. (36), tartıştığı eşi Şerife Karataş'ı (34) tabancayla vurup kendi canına kıymaya kalkıştı. Şerife Karataş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamazken, E.K.'nin durumu ise ağır.

Olayın detayları ne?

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak'ta meydana geldi. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çiftin kanlar içinde ve bilinci kapalı halde buldu. Şerife Karataş, ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

E.K.’nin durumu ağır

E.K., olayın ardından kendini de vurdu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K.'nin durumu ağır. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerde tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Ayrıca, E.K.'ye ait aracın olay anında çalışır vaziyette olduğu tespit edildi.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerde, Şerife Karataş'a defalarca ateş edildiğini ve seken mermilerden birinin park halindeki bir araca isabet ettiğini belirledi. Olayın hemen ardından E.K.'nin kendini vurduğuna dair bulgulara ulaşıldı. Sokak ortasında ise valiz ve eşyalar bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.