Kendi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek sert bir eleştiride bulundu. İnce, “Instagram’a erişim engeli getirme saçmalığı da neyin nesi? Çok canın sıkıldıysa kendi Instagram hesabını kapat, hem sen hem de biz rahat edelim!” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, sosyal medya platformları üzerindeki kısıtlamaların artması ve ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. İnce'nin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı bulurken, takipçilerinden de destek mesajları aldı.

İnstagram’a erişim engeli getirme saçmalığı da neyin nesi? Çok canın sıkıldıysa kendi İnstagram hesabını kapat, hem sen hem de biz rahat edelim! @RTErdogan — Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2024