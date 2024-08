Üçüncü Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde Sinema Şöleni

Ayvalık Belediyesi ve Seyir Derneği işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 17-22 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin gösterimleri, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, ASKEV Sera, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Kırlangıç Ayvalık'ta gerçekleştirilecek.

Ödüllü filmler Türkiye prömiyerinde

Festivalin programında yer alacak filmler arasında 2024 Cannes Film Festivali'nin ödüllü yapımları da bulunuyor. Bu yıl Türkiye'de ilk kez gösterilecek filmlerden bazıları şunlar:

Miguel Gomes'in "Grand Tour"u, Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı.

Colin Fargeat’ın "The Substance"ı, En İyi Senaryo ödülüne layık görüldü.

Payal Kapadia’nın "All We Imagine as Light"ı Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi oldu.

Mohammad Rasoulof’un "The Seed of the Sacred Fig"i Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Ali Abbasi’nin "The Apprentice"i Altın Palmiye için yarıştı.

Paolo Sorrentino’nun yeni filmi "Parthenope" Türkiye prömiyerini Ayvalık'ta yapacak.

Başkan Mesut Ergin'den açıklamalar

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin Türkiye’deki önemli kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer aldığını belirterek, “Böylesi uluslararası bir festivalle, Türkiye’nin sinema kültürüne katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayvalık’a sinemaya katkı sunmuş tüm emekçilere ve sanatseverlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Filmler ve konuları

"Grand Tour": Miguel Gomes'in yönetmenliğinde, 1918 yılında Asya turuna çıkan Edward’ın ve onu arayan nişanlısı Molly’nin hikayesini anlatan, tamamen siyah beyaz çekilmiş bir film.

"The Substance": Colin Fargeat’ın yönetmenliğinde, güzellik ve gençlik baskısını konu alan, Demi Moore ve Margaret Qualley’nin başrollerini paylaştığı film.

"All We Imagine as Light": Payal Kapadia’nın Bombay’da yaşayan üç hemşirenin yaşamlarına odaklanan dokunaklı bir hikaye.

"The Seed of the Sacred Fig": Mohammad Rasoulof’un gerçek olay ve kişilere dayanan, İran teokrasisi ve rejimin kadın düşmanlığına odaklanan filmi.

"Parthenope": Paolo Sorrentino’nun kadını merkeze aldığı, mitolojik siren Parthenope’yi anlatan yeni filmi.

"The Apprentice": Ali Abbasi’nin, Donald Trump’ın gençlik yıllarını ve bugünkü gücüne kavuşmasını anlatan biyografik filmi.

"Marcello Mio": Christophe Honoré’nin, Marcello Mastroianni’nin kızı Chiara Mastroianni'nin başrolde olduğu komedi dozu yüksek filmi.