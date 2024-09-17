Tekirdağ'da, beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenen iki yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, tutuklanan çocuklardan birinin ilk olayda serbest bırakıldığını söyleyerek, “Niye o zaman ilk geldiğinde bu kız anneye teslim edildi? Sıla, neden tekrar o eve geri gönderildi? Neden o süreçte bize veya Sosyal Hizmetler'e başvurulmadı? Neden Adli Tıp Kurumundan rapor ilk alındığında Sosyal Hizmetler bu işe ilk etapta el koymadı?” diye konuştu.

Şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

“Bakiye bize yalan söyledi”

Sıla bebeğin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, avukatları Ahmet Berksoy ile birlikte, bebeğin tedavi gördüğü hastanenin önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Aslı Tatar, Aydın Nazilli'de oturduğunu belirterek, Sıla bebeğin durumunu, kardeşi Elif Akyüz'ün kendisini arayıp söylemesiyle öğrendiğini söyledi.

Tedavisi süren Sıla bebek hakkında bilgi almak istediklerinde kendilerine adli vaka olduğunun söylendiğini belirten Tatar, “Bizim aklımızda hep şey vardı; hani dövüldü belediye parkında ama biz yolda gelirken ben Malkara Belediye Parkı'na ulaştım. Burada herhangi bir kavga olmadığını, herhangi bir olay olmadığını beyan ederek Bakiye'nin bize yalan söylediğini anladık. Ondan sonra ben yolda gelirken, malum Aydın'la buranın arası bayağı bir uzun. Bu önceki süreçte tabii ben bu çocuğun dövüldüğünü öğrendikten sonra Sanlı'yı aradım. Kız kardeşimi aradım. İkisi de telefonlarını açmadı. Sonra Sanlı'yı arayarak, 'Bu çocuklara ne oldu? Neden sahip çıkmadınız? Annesi neden o kızın yoğun bakımda yanında değil?' dediğimde bana hakaret etti. Ben de ona; 'Ben Malkara'ya geliyorum gelince elbette görüşeceğiz' dediğim konudan dolayı beni gidip karakola şikâyet ediyor. İlk karakola gittiğimde Sıla ve Bakiye'yle ilgili bilgi almak yerine Sanlı Bey bizi şikâyet ettiği için ifade verdim. Olayla hiçbir alakam olmamasına rağmen bu olayı örtbas edip olayların işte yönünü değiştirmekti belki o sıra bilemiyorum” dedi.

“Bakiye rahat gezsin diye çocukları bu eve bıraktı”

Daha sonra bebeğe yapılanları öğrendiklerini belirten Aslı Tatar, olayı “Cinsel saldırıda bulunulduğunu ve şiddet uygulandığını; vitrinden düşmediğini öğreniyoruz. Olay buraya kadar geldi. Ben annenin ve kimin parmağı varsa bu dört kişi de dahil olmak üzere, özellikle Sanlı olmak üzere bizi kız kardeşimizden kopararak ki zaten bu kızın madde kullandığını biliyordu, daha da çok onların içine sokarak, o aile de madde kullanıyormuş, madde temin ediyormuş, madde satıyormuş. Daha da kızımızı bizden, kızımız da diyemeyeceğim, dilim varmıyor artık, nefret ediyoruz. Bizim aile bağımız yok onunla bu saatten sonra. Oraya götürerek minik bebeklerimizi bizden kopartarak, bizden sürekli şikâyetçi olarak tabii Bakiye rahat gezsin, rahat olsun diye iki çocukları bu eve bırakarak, bu çocuklara teslim ederek gidiyorlar” diye anlattı.

“Adli Tıp'tan rapor alındığında neden Sosyal Hizmetler'e başvurulmadı”

“Neden Adli Tıp'ta rapor ilk alındığında Sosyal Hizmetler bu işe ilk etapta el koymadı?” diye soran Tatar, söze şöyle devam etti:

“Bu çocuk daha önceden darptan dolayı bir karakola gidiyor, şikâyet ediliyor, hastaneye geliniyor. 14 yaşındaki bir çocuk tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkartılıyor ve sonradan cezai ehliyeti yok diye serbest bırakılıyor. Yani illaki bu olay buraya mı gelmeliydi? Niye o zaman ilk geldiğinde bu kız anneye teslim edildi? Neden Sıla, tekrar o eve geri gönderildi? Neden o süreçte bize veya Sosyal Hizmetler'e başvurulmadı? Neden Adli Tıp Kurumunda rapor ilk alındığında Sosyal Hizmetler bu işe ilk etapta el koymadı? Bütün suçluların, olayda ne kadar kimin suçu varsa en üst makamlardan cezalandırılmasını diliyorum. Çok kötü bir olay. Rabb'im kimsenin başına vermesin. Allah yardımcımız olsun. S.Y.'ye Rabb'im tez zamanda şafi ismiyle şifa versin. Ve onun gibi nice hastanede yatan bebeklerimize, hastalarımıza Rabb'im evladımızı bize bağışlasın.”

Ablası koruma altında

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin beş yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

“Davanın takipçisiyiz”

Avukat Ahmet Berksoy, konuyla ilgili iki teyze ve dede adına takipçisi olduklarını söyleyerek, “Her ne kadar biyolojik anneyle dosyanın tarafları arasında bir hısımlık ilişkisinin varlığı bulunsa bile konuyla alakalı bu durumun şüphelilerin suça sürüklenen çocukların ve biyolojik annenin en üst sınırdan cezalandırılarak soruşturmanın adil, etkili ve süratli bir şekilde devam etmesi ve akabinde bu konuyla alakalı bir hükmet edilmesinden yanayız. Konuyla alakalı baktığımızda dosya kapsamında beş tutuklunun varlığını görebiliyoruz. İkisi çocuk, çocuklara ilişkin normal şartlarda bir tutuklama tedbirini kolaylıkla başvurulmaz. Ama kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun da katalog olması, dosya kapsamındaki mağdurun da iki yaşında olması sebebiyle tutuklama tedbirine gidilmiştir, diğer şüpheliler açısından da. Bu durumu bizler aile olarak da hiçbir şekilde sorumluluğunu kabul etmediğimizi bildirerek açıkçası hukuk düzeninin vermiş olduğu imkânlar dahilinde davacı ve davalı sanık ve mağdur müştekiler adına konuyla alakalı bu süreci takip edeceğimizi belirtmekte fayda var” dedi.

Beş tutuklama

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, iki yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilip evine gönderildi.

Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın hâldeki Sıla bebeği muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebek Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.

Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderdi.