Başsavcılık, Hacıosmanoğlu’nun sözlerinin ardından konuyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda temiz bir dönemin başlatılması amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bu hakemlerin 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, futbolun tüm paydaşları ve taraftarlar arasında ciddi tartışmalara yol açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele yürütülmektedir. 27 Ekim 2025 tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası, konunun adli boyutu hakkında bilgilendirme gereği doğmuştur.”

Savcılık, Nisan 2025’te futbol müsabakalarında görevli bazı hakemlerin bahis oynadığı iddiaları üzerine başlatılan bir soruşturmanın zaten devam ettiğini hatırlattı. Açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen benzer bir dosya da yetkisizlik kararıyla İstanbul’a devredilerek tek dosya üzerinden birleştirildi.

“TFF Başkanı’nın yaptığı son açıklama, mevcut dosya bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmiştir. Bahis hesabı bulunan hakemlerin tespitiyle birlikte, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında soruşturma derinleştirilerek sürdürülecektir.”

Hakemlerin bahis oynamasına ilişkin iddialar, Türk futbolunda bugüne kadar görülmemiş bir krize yol açtı.

Federasyonun iç denetim süreci, devlet birimleriyle yapılan iş birliği ve yargı süreci birlikte yürütülürken, gözler hem TFF’nin iç disiplin mekanizmalarına hem de adli soruşturmanın sonuçlarına çevrildi.

Skandalın boyutunun önümüzdeki günlerde daha da genişlemesi bekleniyor.

Türk futbolunu sarsan “bahisçi hakem” dosyası, temiz futbol söyleminin en büyük sınavı olarak tarihe geçebilir.