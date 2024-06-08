Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Buca'nın 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Buca’nın geleceği için yol haritası çizildi. İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Sedat Erşahin, Duman ve ekibinin talepleri hızla çözüme kavuşturmasından dolayı teşekkür etti.

Omuz omuza çalışacağız

Başkan yardımcıları ve müdürlerin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Duman, mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti. "Buca’mıza daha iyi hizmet verebilmek için muhtarlarımızla omuz omuza çalışacağız. Buca'nın iyiliği ve refahı için birbirimize destek vereceğiz. Bucalılar en iyisini hak ediyor" dedi.

Moloz atıkları için destek çağrısı

Başkan Duman, mahallelerdeki eksikliklerin hızlıca giderileceğini belirtti. Ayrıca, kaçak moloz dökümü konusunda muhtarlardan destek istedi. “Bu konuda sizlerden destek bekliyorum. Mahallelerinizde kaçak moloz dökümüne müsaade etmeyin ve döküm yapanları bize bildirin. Buca’mızı el birliği ile tertemiz yapalım” diyerek çağrıda bulundu.

Başkan Duman ve ekibine teşekkür

İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Sedat Erşahin, Başkan Görkem Duman ve ekibine teşekkür ederek, taleplerin hızlı bir şekilde çözüldüğünü söyledi. "Şu an çalışmalarımız verimli bir şekilde sürüyor. Umarım beş yıl boyunca hep beraber Buca’mız için güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Sivrisinek ilaçlama çalışmaları

Mahalle muhtarları, havaların ısınmasıyla artan sivrisinek popülasyonuna karşı başlatılan hızlı ilaçlama çalışmaları için de Başkan Duman’a teşekkür etti.

Bu buluşma, Buca’nın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıktı. Başkan Duman ve mahalle muhtarları, Buca’nın geleceği için birlikte çalışmaya kararlı.